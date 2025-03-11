Є підтвердження, що військова допомога від США вже відновлена, – ОП
- США ухвалили рішення про відновлення постачання військової допомоги Україні та обміну розвідданими.
- Це сталося після того, як Київ погодився на пропозицію американців щодо 30-денного повного припинення вогню.
США пообіцяли відновити постачання військової допомоги Україні. У Зеленського відповіли, чи дотрималися американці свого слова.
За підсумками зустрічі української та американської делегацій у Джидді США ухвалили рішення про відновлення постачання військової допомоги Україні та обміну розвідданими, передає 24 Канал із посиланням на пост Павла Паліси у Facebook.
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Україна знову отримує військову допомогу
Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!,
– написав заступник керівника Офісу президента.
Нагадаємо, що 11 березня понад 8 годин тривали переговори України та США у Саудівській Аравії. Зрештою, Київ погодився на пропозицію американців щодо 30-денного повного припинення вогню.
Тепер команда Трампа розмовлятиме з росіянами. Тимчасове перемир'я запрацює тільки, якщо Путін теж на нього погодиться.
Сам президент США незабаром матиме розмову із російським диктатором.