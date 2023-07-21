Спостережний орган Пентагону виявив, що деяку західну зброю, надіслану в Україну, було викрадено

Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. Як з'ясувалося, в перші місяці повномасштабного вторгнення фіксували викрадення зброї, наданої Заходом.

Утім, це оперативно виявляли, а поцуплене озброєння – повертали назад. Про це йдеться у звіті генерального інспектора Пентагону. Розповідаємо далі, що ще вдалося виявити під час перевірок.

Читайте також США передають ще 4 NASAMS: чи стануть вони гідною альтернативою Patriot

Доступу до місць зберігання не було

Передовсім слід зауважити, що персонал Пентагону спочатку не мав доступу до місць, де або зберігали, або використовували зброю з Заходу. Тривало це з лютого по вересень 2022 року. Відтак, моніторити ситуацію з наданим озброєнням було вкрай складно.

І вже під кінець жовтня США знову займалися виїзними інспекціями складів зі зброєю в Україні. Таким чином вдавалося розуміти, куди йде військова допомога, яку передав Вашингтон.

Оскільки перші пів року стежити за рухом зброї було складно, то європейське командування США прагнуло бодай якось згладити кути. Для цього від українців вимагали лише розписки, які в нашій країні "сумлінно надавали".

До українського уряду також зверталося Управління оборонного співробітництва з Києвом. За даними звіту, воно прохало звітувати про витрати, втрати та пошкодження обладнання, яке ми отримали від США. Як зазначають у документі, наш уряд "доклав зусиль для запобігання незаконному розповсюдженню оборонних матеріалів, наданих США".

Без викрадення не обійшлося

У звіті пишуть, що злочинні організації таки змогли викрасти певне озброєння та обладнання, надане США та союзникам України.

Так, у ньому йдеться про факт, який стався наприкінці червня 2022 року. Тоді організована злочинна група, якою керував неназваний чиновник з Росії, долучилася до добробату. Для цього вони підробили документи. Після цього викрали озброєння – гранатомет, кулемет і понад 1000 набоїв. Правда, розвідка України цю змову викрила.

Але це ще не все. У червні 2022 року спецслужби України також розкрили змову торговців. Вони намагалися торгувати озброєнням і боєприпасами, які перед тим викрали з передової на Півдні.

Також зафіксували змову українських злочинців. Вони видавали себе за співробітників гуманітарних організацій. Під час цього на 17 тисяч доларів викрали бронежилети.

Ще у звіті пишуть, що у серпні 2022 року наші спецслужби викрили групу бійців добробату. Вони викрали 60 гвинтівок, а також майже 1000 набоїв. Озброєння вони зберігали. У документі пишуть, що, ймовірно, для продажу на "чорному ринку". Правда, не уточнюється, чи мовиться про саме західне озброєння.

Звіт Пентагону свідчить про те, що легше відстежувати ті ж ракети або гелікоптери. Цьому сприяють розвідувальні механізми. Натомість рух менших предметів контролювати складніше. До прикладу, ті ж самі прилади нічного бачення.