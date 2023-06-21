Помилка у підрахунках: політолог сказав, як Пентагон зміг знайти 6 мільярдів доларів для України

У Пентагоні заявили, що Україна отримає додаткові 6 мільярдів доларів військової допомоги. Йдеться про неправильні підрахунки обсягів зброї.

Ми сприймаємо це як помилку на користь України. Їх не так багато у світі відбувається, тому слід тішитися. Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

До теми Новий та надійний: у США заявили про пакет допомоги Україні

З'явилася можливість перерахувати

За припущеннями аналітиків, постачаючи те, що перебуває на складах, Пентагон може оцінювати вартістю техніки при заміщенні.

Техніка має певний термін зберігання. Якщо ви постачаєте щось старе, що лежить на складі, ви не можете його оцінювати вартістю нового. Нове є нове. А ви постачаєте не нове, а те, що має балансову, залишкову вартість,

– зауважив політолог.

Але ми маємо проаналізувати й минулий 2022 рік. Політика Пентагону й Міністерства фінансів при верстанні бюджету полягала в тому, що оцінювалася вартістю заміщення майна, яке вибуває. Нам постачали техніку старих взірців, яка підлягала списанню чи наближався термін списання. Так, там були й нові взірці. А все-таки попередній бюджетний період ми пропустили, відповідно додаткових постачань не буде.

З'явилася новина, що цього року вичерпуються запаси коштів, які виділялися на поточний бюджетний рік до вересня для потреб України в частині постачання. Скористалися цією можливістю, яку надає підрозділ аудиту, підрозділ бюджетного планування, і сказали, що насправді неправильно рахували.

"Неправильно рахували" – це форма виправдання, яка дозволяє збільшити обсяги постачання, не змінюючи показники бюджету до вересня. Фактично, формується додатковий кредитний ліміт на 6 мільярдів доларів, який може бути заповнений безпосередньо постачанням,

– зазначив Вігірінський.

Політолог пояснив, що це співпадіння:

необхідності;

фінансових можливостей і ресурсів, які вичерпуються;

усвідомлення того, що наступальна операція потребує нагальних і додаткових пакетів допомоги.

Про цю "помилку" ми б не дізналися, якби не був обмежений бюджет США в частині суми коштів, яка виділена на потреби України. Вочевидь, правила підрахунків дещо переграли, тому що виникла потреба допомогти нашій державі ще більше. Але ми приймаємо офіційну версію Пентагону.

Що відомо про "знайдені" 6 мільярдів