Чи планує ЄС глибшу співпрацю з Україною і чи вплине це на швидкість вступу в Євросоюз
Весь світ продовжує підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Водночас залишається відкритим питання, чи вплине це не поглиблення співпраці нашої держави з ЄС та вступом до союзу.
На це питання журналістці 24 каналу Софії Трощук спробував відповісти глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він пролив світло на подальшу співпрацю України з ЄС, а також можливість вступу нашої держави до союзу.
Читайте також Росія хоче взяти паузу, щоб підготувати жорстокіший напад, – Кулеба
Військова допомога – не частина процесу вступу
На питання, чи розглядають в Євросоюзі глибше співробітництво з Україною у військовій сфері, Боррель відповів, що це не обговорювалося під час Ради ЄС. За його словами, цей момент не був темою обговорення під час зустрічі. Відтак, новин щодо цього у нього немає. Що ж стосується тем, які не підіймалися у Раді, то дипломат зауважив, що не може їх озвучувати.
Водночас він вирішив поставити чіткий вододіл між військовою допомогою Україну, а також вступом нашої держави до ЄС.
Відверто кажучи, наша військова допомога Україні – не частина процесу (вступу – 24 канал). Процес (вступу) проходить своїм шляхом,
– зауважив він.
Боррель додав, що наступного тижня запланована зустріч на високому рівні. У ній братимуть участь лідери ЄС, а також Україна. І саме під час неї обговорюватимуть питання вступу. Цього ж разу мовилося про зустріч міністрів оборони. Вони обговорюють безпекові питання. Натомість розширення Євросоюзу – не їхня компетенція.
ЄС продовжує підтримувати Україну
- Почнімо з того, що Жозеп Боррель прокоментував звільнення Херсона з-під окупації. За його словами, це хороші новини для українців. Ба більше, це демонстрація того, що стратегія військової підтримки України була вдалою.
- Також Боррель вкотре наголосив на тому, що саме Україна вирішуватиме, що для неї – перемога. Адже саме українці потерпають від ракетних обстрілів, мерзнуть у своїх помешканнях або змушені шукати прихистку далеко за межами свого дому.
- Крім того, під час свого виступу у Брюсселі він зазначив, що Євросоюз спільно з державами, які входять до нього, надав Україні чималу фінансову допомогу. Ми від початку повномасштабного вторгнення отримали 8 мільярдів євро. І на цьому ніхто не планує зупинятися.
- Тож Боррель підкреслив, що ЄС рішуче підтримуватиме Україну. За його словами, робитимуть це доти, поки наша держава не прожене ворогів зі своєї території.
Варте уваги – реакція ЄС на масований ракетний удар 15 листопада: дивіться відео