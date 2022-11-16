Чи планує ЄС глибшу співпрацю з Україною і чи вплине це на швидкість вступу в Євросоюз

Весь світ продовжує підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Водночас залишається відкритим питання, чи вплине це не поглиблення співпраці нашої держави з ЄС та вступом до союзу.

На це питання журналістці 24 каналу Софії Трощук спробував відповісти глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він пролив світло на подальшу співпрацю України з ЄС, а також можливість вступу нашої держави до союзу.

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Військова допомога – не частина процесу вступу

На питання, чи розглядають в Євросоюзі глибше співробітництво з Україною у військовій сфері, Боррель відповів, що це не обговорювалося під час Ради ЄС. За його словами, цей момент не був темою обговорення під час зустрічі. Відтак, новин щодо цього у нього немає. Що ж стосується тем, які не підіймалися у Раді, то дипломат зауважив, що не може їх озвучувати.

Водночас він вирішив поставити чіткий вододіл між військовою допомогою Україну, а також вступом нашої держави до ЄС.

Відверто кажучи, наша військова допомога Україні – не частина процесу (вступу – 24 канал). Процес (вступу) проходить своїм шляхом,

– зауважив він.

Боррель додав, що наступного тижня запланована зустріч на високому рівні. У ній братимуть участь лідери ЄС, а також Україна. І саме під час неї обговорюватимуть питання вступу. Цього ж разу мовилося про зустріч міністрів оборони. Вони обговорюють безпекові питання. Натомість розширення Євросоюзу – не їхня компетенція.

ЄС продовжує підтримувати Україну

Почнімо з того, що Жозеп Боррель прокоментував звільнення Херсона з-під окупації. За його словами, це хороші новини для українців. Ба більше, це демонстрація того, що стратегія військової підтримки України була вдалою.

Також Боррель вкотре наголосив на тому, що саме Україна вирішуватиме, що для неї – перемога. Адже саме українці потерпають від ракетних обстрілів, мерзнуть у своїх помешканнях або змушені шукати прихистку далеко за межами свого дому.

Крім того, під час свого виступу у Брюсселі він зазначив, що Євросоюз спільно з державами, які входять до нього, надав Україні чималу фінансову допомогу. Ми від початку повномасштабного вторгнення отримали 8 мільярдів євро. І на цьому ніхто не планує зупинятися.

Тож Боррель підкреслив, що ЄС рішуче підтримуватиме Україну. За його словами, робитимуть це доти, поки наша держава не прожене ворогів зі своєї території.

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