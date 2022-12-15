З Росією можна воювати до самого кінця, – Залужний про нову розмову з Марком Міллі

Сполучені Штати Америки продовжують всебічно підтримувати Україну у війні проти Росії. Наразі американці аналізують надання нового пакету військової допомоги нашій державі.

Головнокомандувач ЗСУ провів телефонні переговори із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Залужний запевнив про подальшу підтримку з боку Штатів.

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Про що говорили генерали

Головнокомандувач повідомив, що під час розмови він актуалізував питання надання Україні озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.

Також Залужний поділився з генералом Міллі головним висновком активної війни з Росією.

З таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця,

– сказав Головнокомандувач.

Він також наголосив, що США нададуть дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України.

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