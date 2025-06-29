Зеленський обговорив з Макроном можливість виробництва дронів Renault в Україні

Під час саміту НАТО в Гаазі президенти України та Франції, Володимир Зеленський і Еммануель Макрон, обговорили спільне виробництво безпілотників в Україні за участі французької компанії Renault. Франції вдалося мобілізувати доходи від російських активів, і направити ресурси Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал LCI.

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Макрон і Зеленський обговорили виробництво французьких дронів в Україні

Барро наголосив, що в умовах триваючої війни Україна потребує постійної військової підтримки, і Франція активно працює над зміцненням її обороноздатності. Зокрема, Париж спрямовує доходи від заморожених російських активів на допомогу Києву, а також допомагає Україні нарощувати власне виробництво озброєння.

Барро звернув увагу на ключову роль безпілотників у сучасному конфлікті. Він нагадав, що нещодавно було оголошено про виробництво дронів спільно з компанією Renault в Україні.

Тому що сьогодні потрібно усвідомлювати, що ця війна – це війна дронів і що солдати протистоять один одному за допомогою дронів, тому це дуже важливий аспект, про який президент говорив з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, який відбувся на початку тижня,

– сказав він.

Нагадаємо, Renault веде переговори з Міноборони Франції про запуск виробництва дронів в Україні. Проєкт передбачає співпрацю з французькою оборонною компанією та виробництво дронів для ЗСУ і армії Франції.