Таких грошей у нас не буде, – Зеленський пояснив, чому Україні потрібна допомога ЄС

Президент України підкреслив, що Росія витрачає на війну більше коштів, ніж може дозволити собі Україна. Зеленський зазначив, що Києву необхідна європейська підтримка, щоб протистояти ворогу.

Про це він сказав у розмові із журналістами, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський?

Глава держави наголосив, що український військово-промисловий комплекс вже здатний виготовляти зброю дешевше, ніж багато інших країн. Президент розповів, що, за умови додаткового фінансування, обсяг виробництва може подвоїтися.

За його словами, для таких змін потрібні мільярди. Водночас Зеленський переконаний, що спільна робота з Європою може кардинально змінити баланс сил і забезпечити Україну всім необхідним для ефективного спротиву.

Таких грошей як Росія, яка використовує гроші на війну, в України немає та не буде. У нас є те, що потрібно нам, з європейською допомогою, з допомогою європейських країн. Але додаткові гроші виключно на українське виробництво – це те, що потрібно,

– заявив Зеленський.

Саме тому президент наголосив на необхідності підтримки українського ВПК.

Що відомо про останню військову допомогу?

Днями українське військове та оборонне керівництво зустрілось з начальником Штабу оборони Збройних Сил Великої Британії. Сторони обговорювали потенційну передачу озброєння для систем ППО та ракет Meteor для винищувачів Gripen, які мають допомогти ЗСУ у боротьбі з російськими літаками-носіями КАБів.

Також член Палати представників Конгресу США Майк Тернер вважає, що між Києвом та Вашингтоном тривають перемовини щодо ширших можливостей доступу до технологій систем Patriot. Він заявив, що переговори просуваються добре. За словами політика, ці домовленості можуть дозволити Україні налагодити власне виробництво ракет до цих систем ППО.