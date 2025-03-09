Зеленський назвав два очікування від зустрічі команд України та США в Саудівській Аравії

10 березня президент Зеленський здійснить візит до Саудівської Аравії. На 11 березня запланована зустріч делегацій України та США, на якій обговорюватимуть шляхи завершення війни та продовження підтримки нашої держави.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський наголосив, що "дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях", тому Київ робить усе, аби покрити потреби українських військових в озброєнні, передає 24 Канал.

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Головне із виступу Зеленського

За словами президента, Польща готує нові пакети підтримки та продовжує участь у чеській ініціативі щодо постачання Україні боєприпасів. Німеччина пообіцяла прискорити постачання систем ППО IRIS-T та снарядів до них. Нідерланди висловили готовність й надалі інвестувати у виробництво зброї в Україні. Країни Північної Європи та Балтії теж готують нові пакети підтримки та політичні ініціативи.

Разом з ЄС українська влада працює над тим, аби покрити дефіцити в постачанні озброєння для ЗСУ.

Окрему увагу глава держави зупинив на зустрічі в Саудівській Аравії двох команд – України та США. Зеленський підкреслив, що на сьогодні вона ще більш підготовлена.

Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки,

– підсумував політик.

Нагадаємо, що раніше Зеленський назвав учасників переговорів з американцями від української сторони.