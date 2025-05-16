Зеленський назвав країну, яка майже втричі збільшила оборонну допомогу Україні цього року

Володимир Зеленський зазначив, що одна з країн-партнерок у 2025 році збільшила оборонну допомогу Україні майже втричі. Це були Нідерланди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі.

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Зеленський розповів про допомогу Нідерландів Україні

Володимир Зеленський 16 травня в Албанії зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Український лідер подякував нідерландському колезі за рішучу підтримку нашої держави.

Цього року Нідерланди майже втричі збільшили обсяг оборонної допомоги. Цінуємо цей внесок у захист життя наших людей,

– зазначив президент.

Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів / Відео з акаунту президента України у соцмережі Х

Він також наголосив, що розповів Схоофу про зустріч делегацій Росії та України у Стамбулі та про важливість тиску на країну-агресорку, щоб досягнути повного припинення вогню як першого етапу на шляху до надійного миру.

"Обговорили й потреби нашої країни: зміцнення ППО, інвестиції в українське оборонне виробництво. Все, що допомагає захищати життя від російської агресії та повертати безпеку для людей", – зауважив Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський 16 травня відвідав Албанію для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Глава держави зустрівся з низкою лідерів європейських країн, а також закликав світову спільноту застосувати жорсткі санкції проти Росії у разі провалу переговорів у Стамбулі.