"Це дефіцит": Зеленський відповів, чи зупинилося постачання озброєння від США

Володимир Зеленський заявив, що постачання озброєння від Сполучених Штатів не зупинилося. Водночас Україна все ще стикається з дефіцитом засобів ППО.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами в четвер, 23 квітня.

Читайте також Дрони не долітатимуть, – військовий експерт оцінив проривне рішення СБС для збиття "Шахедів"

Чи має Україна достатньо озброєння?

Зеленський заявив, що постачання зброї від США не припинилося, і подякував партнерам за підтримку. За його словами, Україна підтримує контакт із переговорниками та розраховує на продовження переговорного процесу зі Сполученими Штатами, зокрема і в тристоронньому форматі.

Водночас в контексті ініціативи PURL Україна стикається з дефіцитом, зокрема йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Довідка. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це ініціатива США та НАТО, яка передбачає постачання Україні критично важливого озброєння через цільове фінансування закупівель продукції американського виробництва.

Нещодавно ми підписали крутий пакет з Німеччиною, але там, скажімо так, там такі терміни, які стратегічно нас посилюють, а тактично дефіцит треба закривати іншим – інше шукати джерело,

– повідомив глава держави.

Він підкреслив, що допомога США через програму PURL є важливою для України, і подякував усім країнам, які долучаються до її фінансування.

Також Зеленський наголосив, що Україна працює над розвитком власної системи протиповітряної оборони у співпраці з європейськими країнами, які мають потужні оборонні компанії, зокрема з Норвегією, Німеччиною та Нідерландами.

Окрім цього, за його словами, Україна планує обговорити таку співпрацю і зі Швецією.

Військова допомога для України: останні новини