"Це дефіцит": Зеленський відповів, чи зупинилося постачання озброєння від США
- Володимир Зеленський заявив, що постачання озброєння від США не зупинилося, але Україна стикається з дефіцитом засобів ППО.
- Україна працює над розвитком власної системи ППО у співпраці з європейськими країнами та планує обговорити таку співпрацю зі Швецією.
Володимир Зеленський заявив, що постачання озброєння від Сполучених Штатів не зупинилося. Водночас Україна все ще стикається з дефіцитом засобів ППО.
Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами в четвер, 23 квітня.
Чи має Україна достатньо озброєння?
Зеленський заявив, що постачання зброї від США не припинилося, і подякував партнерам за підтримку. За його словами, Україна підтримує контакт із переговорниками та розраховує на продовження переговорного процесу зі Сполученими Штатами, зокрема і в тристоронньому форматі.
Водночас в контексті ініціативи PURL Україна стикається з дефіцитом, зокрема йдеться про засоби протиповітряної оборони.
Довідка. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це ініціатива США та НАТО, яка передбачає постачання Україні критично важливого озброєння через цільове фінансування закупівель продукції американського виробництва.
Нещодавно ми підписали крутий пакет з Німеччиною, але там, скажімо так, там такі терміни, які стратегічно нас посилюють, а тактично дефіцит треба закривати іншим – інше шукати джерело,
– повідомив глава держави.
Він підкреслив, що допомога США через програму PURL є важливою для України, і подякував усім країнам, які долучаються до її фінансування.
Також Зеленський наголосив, що Україна працює над розвитком власної системи протиповітряної оборони у співпраці з європейськими країнами, які мають потужні оборонні компанії, зокрема з Норвегією, Німеччиною та Нідерландами.
Окрім цього, за його словами, Україна планує обговорити таку співпрацю і зі Швецією.
Військова допомога для України: останні новини
22 квітня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала Київ: вона зустрілася із міністром оборони Михайлом Федоровим та його заступником Сергієм Боєвим. На зустрічі міністри обговорили розвиток спроможностей ППО, зокрема участь Іспанії у спільному європейському проєкті зі створення протибалістичних рішень.
15 квітня стало відомо, що Україна отримала зенітні ракети для систем Patriot від Польщі та Нідерландів. Раніше ці держави не розкривали інформацію про передачу такого озброєння Збройним силам України.
До збройної підтримки України долучиться і Німеччина: країна поставить кілька сотень керованих ракет Patriot Gen P для протиповітряної оборони. Крім того, в Україну надійдуть додаткові німецькі пускові установки ППО IRIS-T.