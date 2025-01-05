Це х**ня, вибачте, – Зеленський поскаржився, що світ не допоміг Україні перед вторгненням Росії

Президент Зеленський заявив, що США та союзники не зробили достатньо, аби запобігти війні в Україні. Крім того, політик зауважив, що до вторгнення країні не надавали допомоги.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає 24 Канал.

Дивіться також Що Келлог може привезти до України: сценарії від Трампа

Зеленський про допомогу Україні перед початком великої війни

Зеленський пригадав, що США та інші країни прогнозували російське вторгнення в Україну у 2022 році. У відповідь президент просив партнерів, що коли вони упевнені у неминучості війни, зробити дві речі: посилити Україну зброєю або найкраще посилити передумовами, що б не було ніякої війни. Йдеться не про зброю, передусім, а про санкції.

Зеленський закликав партнерів залякати Путіна.

Не кажіть, що буде, якщо він перетне кордон і буде вбивати, ми введемо санкції. Це х**ня. Вибачте, реально,

– підсумував глава держави.

Він додав, що союзники не допомогли Україні перед вторгненням.