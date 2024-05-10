Ракети летітимуть на вас, Путін не зупиниться, – Зеленський до скептиків підтримки України

Президент Володимир Зеленський попередив, що у разі захоплення України окупантами, російські ракети полетять на територію сусідніх держав. Так він звернувся до скептиків надання підтримки Силам оборони.

Власне, виступаючи на пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою 10 травня, Зеленський висловився про скептицизм деяких європейців щодо допомоги Україні. Він подякував словацькому народу за підтримку та зібрані кошти на оборону, – інформує 24 Канал.

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Зеленський про цілі Росії та загрози

Глава держави нагадав, що до 2014 року багато українців вважали за можливе дружнє співіснування з Росією. Однак після окупації Криму та частини Донецької та Луганської областей, коли почалися масові розстріли та злочини, настрої змінилися на вимогу справедливості та помсти.

А потім, коли почалося повномаштабне вторгнення, гинули діти. Коли був наступ – схід руйнувався повністю. Окупація, масовані розстріли, зґвалтування, і дуже багато страшного... І тоді велика частина наших людей, які до цього думали як нам побудувати дружні відносини, – перестали хотіти чути про якісь відносини. Вони хочуть справедливості, вони хочуть помсти.

Президент зазначив, що скепсис існує до тих пір, поки війна не стосується скептиків безпосередньою. Він висловив сподівання, що словами ніколи не зіткнуться з жахами війни, які пережила Україна.

Зеленський закликав не залишати Україну саму у боротьбі з агресором, наголошуючи, що без допомоги Україна та її сусіди стануть слабшими перед обличчям російської загрози.

Путін буде йти до повної руйнації нашої держави. Повна окупація України означатиме, що він буде на кордонах і ваших держав. Я хочу, щоби звернули увагу на кордони між Росією та Україною. Чи прилітають ракети на нашу територію з території Росії? Так! Тому що це війна. Війна більше не має відстані до цих технологій. І якщо Росія буде на кордоні з вами, хочуть цього ваші люди, не хочуть – ракети будуть прилітати.

Глава держави також звернувся до скептиків, згадуючи про важливість життя та безпеки їхніх дітей, які мають право ходити до школи, а не ховатися в підвалах.

Загалом президент України закликав європейські народи до єдності та підтримки у боротьбі проти російської агресії, акцентуючи, що війна не знає кордонів і може торкнутися кожного.

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Серед скептиків підтримки України є прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Нещодавно він поглузував з ініціативи свого народу, представники якого збирали гроші на боєприпаси українській армії. Власне, він вжив фразу "prd do Stromovky", що означає "пердіння у Стромовці" – тобто "крапля в морі".