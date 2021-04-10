Витягала бійців з-під обстрілу під Шумами: військова медикиня отримала орден Хмельницького

Медикиня гірсько-штурмової роти Світлана Земліна отримала орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Вона 26 березня витягала з-під обстрілу поранених під Шумами українських захисників.

Указ про нагородження орденом відважної жінки-медика видав 7 квітня президент Володимир Зеленський.

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Військову медикиню Світлану Земліну нагородили орденом

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у фейсбуці відзначив сміливість 24-річної дівчини – старшої бойової медикині гірсько-штурмової роти, сержантки Світлани Земліної.

Світлана – військовий медик, ризикуючи власним життям, витягувала поранених бійців з-під обстрілу російських військ під Шумами,

– написав Данілов.

Їй вручили орден Богдана Хмельницького третього ступеня.

Крім того, президент відзнаки й іншим бійцям 10-ї гірсько-штурмової бригади: орден Богдана Хмельницького 3 ступеню – старшому лейтенанту Сергію Воху, орден "За мужність" 3 ступеню – сержанту Олексію Косташику. Сержант Сергій Сулима отримав Орден Богдана Хмельницького посмертно.

Що відомо про жахливий обстріл під Шумами

26 березня снайпер окупантів обстріляв позиції українських військових поблизу Шумів. У результаті атаки ворога загинули 4 бійців ЗСУ, а 2 – отримали поранення.

Світлана разом зі сержантом, який опинився поруч, пів сотні метрів тягла пораненого з відкритої місцевості й під кулями, і при цьому закрила його рани й зупинила кровотечу.

Орденом Богдана Хмельницького людей нагороджують за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Орден має три ступені: перший, другий та третій.