Витягала бійців з-під обстрілу під Шумами: військова медикиня отримала орден Хмельницького

Медикиня гірсько-штурмової роти Світлана Земліна отримала орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Вона 26 березня витягала з-під обстрілу поранених під Шумами українських захисників.
Джерело:фейсбук генштабу ЗСУ
Указ про нагородження орденом відважної жінки-медика видав 7 квітня президент Володимир Зеленський.
Читайте також Янголи бувають: під Шумами військова медикиня витягла пораненого бійця з-під обстрілу
Військову медикиню Світлану Земліну нагородили орденом
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у фейсбуці відзначив сміливість 24-річної дівчини – старшої бойової медикині гірсько-штурмової роти, сержантки Світлани Земліної.
Світлана – військовий медик, ризикуючи власним життям, витягувала поранених бійців з-під обстрілу російських військ під Шумами,
– написав Данілов.
Їй вручили орден Богдана Хмельницького третього ступеня.
Крім того, президент відзнаки й іншим бійцям 10-ї гірсько-штурмової бригади: орден Богдана Хмельницького 3 ступеню – старшому лейтенанту Сергію Воху, орден "За мужність" 3 ступеню – сержанту Олексію Косташику. Сержант Сергій Сулима отримав Орден Богдана Хмельницького посмертно.Довідка. Орденом Богдана Хмельницького людей нагороджують за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Орден має три ступені: перший, другий та третій.
Що відомо про жахливий обстріл під Шумами
- 26 березня снайпер окупантів обстріляв позиції українських військових поблизу Шумів. У результаті атаки ворога загинули 4 бійців ЗСУ, а 2 – отримали поранення.
- Світлана разом зі сержантом, який опинився поруч, пів сотні метрів тягла пораненого з відкритої місцевості й під кулями, і при цьому закрила його рани й зупинила кровотечу.