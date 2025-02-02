Як буде проходити БЗВП для студентів з вересня 2025 року: детальне пояснення МО

В МО розповіли, до чого готуватися студентам з вересня 2025 року. Тоді розпочнеться обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міноборони. У відомстві запевнили: під час розроблення програми врахували досвід провідних європейських країн – Польщі, Фінляндії та країн Балтії.

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Як буде проходити БЗВП у закладах вищої освіти

15 січня Володимир Зеленський підписав зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Держава комплексно реформує систему військової підготовки громадян.

БЗВП має сформувати у молоді військові навички та готовність захищати державу. В МО наголосили: зміни до закону не передбачають мобілізацію до 25 років. Водночас юнаки та дівчата віком від 18 до 25 років за власним бажанням можуть долучитися до служби в Силах оборони на контрактній основі.

Отже, БЗВП у вишах є програмою військової підготовки для студентів, яка інтегрується в освітній процес закладів вищої освіти. Відповідно до візії оборонного відомства, БЗВП трансформує традиційне уявлення про військову підготовку, перетворюючи її на освітній інструмент особистісного та професійного розвитку молоді.

Студенти ЗВО проходитимуть БЗВП 300 академічних годин. 90 академічних годин триватиме теоретичний курс, його проводитимуть безпосередньо у закладах освіти. 210 академічних годин ітиме практичний курс, який будуть реалізовувати у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Все це чекає на здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти на другому році навчання. Тобто на другому курсі. Ті, хто вже мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та освітній ступінь молодшого бакалавра, будуть проходити підготовку на першому році навчання.

Важливий момент: теоретичний курс викладатимуть для всіх студентів. Практична частина призначена для всіх чоловіків, придатних за станом здоров'я. Перед початком практичної частини всі пройдуть медичний огляд. Особи, визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені від практичного курсу.

Жінки, які придатні за станом здоров'я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства,

– пояснили в Міноборони.

БЗВП є не тільки обов'язком, підготовка має і переваги. Наприклад, юнакам не потрібно буде проходити обов'язкову базову військову службу, яку, згідно з чинним законодавством, мають пройти всі чоловіки у віці 18 – 25 років. Адже, закінчивши БЗВП, вони студенти складають військову присягу та отримують сертифікат і військо-облікову спеціальність (ВОС).

Ті, хто вперше хоче працевлаштуватися на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру, мають пройти БЗВП.

БЗВП у питаннях і відповідях / Інфографіка МО

У міністерстві заспокоїли тих, хто переймається, що БЗВП заважатиме профільному навчанню. А також тих, хто не розуміє, що робити заочникам.

"Програма розрахована для студентів денної та дуальної форм навчання. Теоретична підготовка буде інтегрована в навчальний план як окрема дисципліна. Практичні заняття проводитимуться під час канікул, що дозволить уникнути конфлікту з основним навчанням", – переконують у Міноборони.

Підготовку будуть проводити досвідчені військовослужбовці у відставці, ветерани війни та військової служби.

Студенти отримають базові знання з:

тактики;

домедичної допомоги;

психологічної підготовки;

основ військової дисципліни;

міжнародного гуманітарного права;

навички поводження зі стрілецькою зброєю.

Особливу увагу приділять тренуванню у використанні зброї, орієнтуванню на місцевості та забезпеченню власної безпеки в умовах бойових дій. Під час практичних занять будуть використовувати стандартне стрілецьке озброєння Збройних Сил України – автомати, кулемети та гранатомети.

Окремі навчання також включатимуть ознайомлення з військовою технікою залежно від доступності та профілю навчальних центрів.