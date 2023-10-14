Пожертви від людей та конкретні дії уряду: міністр оборони Латвії розповів про допомогу Україні

Латвія активно підтримує Україну від початку повномасштабної агресії з боку Росії. Її військова допомога для нашої держави вже сягнула понад 1% ВВП.

Новий міністр оборони Латвії Андріс Спрудс назвав підтримку України з боку своєї держави дуже природною. Про це інформує 24 Канал.

До теми ППО, міномети, боєприпаси та кіберзахист для України: інтерв'ю з новим міністром оборони Латвії

Як Латвія допомагає Україні

Спрудс наголосив, що Україну у Латвії підтримує як уряд, так і просто небайдужі громадяни.

Це підтримка з боку уряду, але я б також підкреслив, що існує дуже потужна суспільна підтримка з боку латвійського народу. З одного боку, є пожертви від людей, з іншого боку, є конкретні постачання, які здійснює латвійський уряд, в тому числі Міністерство оборони Латвії,

– сказав він.

За його словами, Латвія допомогла Україні зі "стінгерами" ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Зараз його держава передає нашій країні елементи ППО, міномети, ПЗРК та боєприпаси. Латвійський міністр назвав цю допомогу надзвичайно важливою.

Спрудс заявив, що Латвія приєдналася до ІТ-коаліції на підтримку кіберзахисту України. Він зауважив, що підтримка співпраці щодо цієї коаліції відбувається на дуже широкому рівні. Також латвійські компанії були присутні на форумі оборонних індустрій в Києві.

Інші заяви міністра оборони Латвії

Спрудс у коментарі 24 Каналу назвав співпрацю з Україною взаємовигідним процесом. Адже ЗСУ тепер випробовують практично всі західні військові системи, які є дуже різноманітними.

Також голова Міноборони заявив, що його країна багато зробила для свого захисту після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприклад, у Латвії посилили оборонну промисловість та повернули призов до армії.

, Андріс Спрудс став головою Міноборони Латвії 15 вересня 2023 року. Також він є політиком, викладачем, дослідником зовнішньої політики, депутатом 14 Сейму та членом партії Прогресисти".