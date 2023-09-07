Ізоляція, – у США відреагували на загрозу обміну військовою допомогою між Росією та КНДР

Камала Гарріс заявила, що обмін військовою допомогою між Росією та КНДР був би "величезною помилкою". Обидві країни чекатиме подальша ізоляція.

Гарріс – віцепрезидентка США – наголосила, що пошук допомоги у Північній Кореї для Росії було б ознакою відчаю. Вона додала, що країна-терористка – вже у розпачі.

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Віцепрезидентка США зауважила: Росія вже пережила стратегічний провал. На початку повномасштабного вторгнення аналітики говорили, що все закінчеться за лічені дні. Водночас українці продовжують успішну боротьбу.

Обмін військовою допомогою між Росією та Північною Корею стало б величезною помилкою.

Я думаю, що це було б величезною помилкою. Думка про те, що вони будуть поставляти боєприпаси з цією метою, – це була б величезна помилка. Я також твердо переконана, що і для Росії, і для Північної Кореї це призведе до подальшої ізоляції,

– мовиться у повідомленні.

Кім Чен Ин може прибути у Росію

У New York Times заявили, що Кім Чен Ин може прибути у Росію. Його зустріч з "бункерним дідом" запланована на цей вересень. Серед тем диктаторів – постачання Росії зброї.

Зустріч може відбутися на тихоокеанському узбережжі.