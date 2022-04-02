Військова техніка окупантів у Білорусі знову влаштувала масову ДТП

Російська військова техніка знову спричинила аварію у Білорусі. Унаслідок ДТП одне авто перекинулося, а інше – частково зруйноване.

Аварія сталася на білоруській трасі М10

Аварія за участю техніки російських окупантів сталася на білоруській трасі М10 між Гомелем та Калінковичами. На відео видно перевернутий УАЗ, схоже, окупантів.

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Також на кадрах видно розбитий блакитний Mercedes-Benz Sprinter. В автомобіля, який, ймовірно, належить цивільним, розбита вся передня частина.

Дивіться відео з місця аварії

Росіяни їздять п'яними

Повідомляється, що протягом останніх днів на території Білорусі триває активне переміщення російської техніки.

Білоруські правоохоронці буцімто не контролюють стан російських танків, БТРів, КамАЗів, а також водіїв з Росії.

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Російська техніка стоїть на трасі без розпізнавальних вогнів та габаритів. Також росіяни їздять у стані алкогольного сп'яніння.

Внаслідок цього вже є смертельні випадки.

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