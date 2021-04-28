Військове командування США не очікує ескалації на кордоні України

У США заявили, що найближчим часом посилення напруженості на кордоні Росії та України не буде. Це пов'язано з тим, що Москва виводить свої війська.

Ситуація біля кордонів України наразі стабільна. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

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Зараз ми не очікуємо нічого драматичного або неминучого в найближчому майбутньому,

– наголосив Міллі.

Водночас дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що відведення російських військ від східного кордону України поки не спостерігають. Військова техніка, мовляв, перебуватиме у воронезькому таборі до осені. Він наголосив, що Росія готується до серйозного опору.

Головне про відведення російських військ

Майже місяць Росія стягувала свої війська у тимчасово окуповані Донбас та Крим, а також до кордону. Це викликало занепокоєння у Києва та світу. Президент США Джо Байден казав, що підтримає Україну у разі ескалації.

Євросоюз та Штати закликали Росію знизити напругу та забрати свої війська з кордону.

22 квітня голова російського міноборони Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ. Вони повертаються до місць постійної дислокації.

У Держприкордонслужбі України підтвердили, що Москва відводить війська з окупованого півострова. Водночас на східних кордонах ситуація не змінилась.

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