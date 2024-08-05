Загрожує розстріл або показове знущання: як росіяни за всяку ціну намагаються виконати завдання

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила значну частину особового складу. Військове керівництво країни-агресорки масово відправляє своїх підлеглих атакувати українські позиції.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що російські солдати зовсім не вмотивовані. Командування застосовує потужну систему примусу, щоб ті виконували їхні завдання.

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"Окупантам краще загинути на полі бою, ніж неушкодженими, не виконавши завдання, повернутися назад в тил. Адже за це там їх очікує розстріл або показове знущання", – сказав він.

Штурми окупантів

Юрій Федоренко зазначив, що росіяни під час наступу на українські позиції діють за принципом Другої світової війни. Вони біжать через відкрите поле під обстрілом, щоб захопити українські окопи та перейти в рукопашний бій.

Звісно, більшість живої сили ліквідовує артилерія та дрони. Однак це свідчить про те, що, перше, у противника працює система примусу, друге, керівництву байдуже на особовий склад, третє, є всі ознаки того, що противник змушує своїх військовослужбовців застосовувати психотропні речовини,

– наголосив він.

Командир батальйону додав, що інколи дуже складно пояснити, коли осколковий боєприпас падає прямо під ноги противнику та детонує, однак після цього він продовжує рух. Це свідчить про те, що військове командування Росії не нехтує різними засобами, щоб "підвищити живучість особового складу".

Він зазначив, що, попри значні втрати, окупанти мають ще достатньо ресурсу, щоб мобілізовувати росіян на війну і надалі.