Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті знайшли на вулиці Сумській. Загиблий був уродженцем Вінницької області. Про це повідомляють "Слідство. Інфо" та поліція.

Що відомо про смертельну бійку між військовими?

Як з'ясували журналісти, близько опівночі між військовими двох частин виник побутовий конфлікт у центрі міста. На той момент вже діяла комендантська година.

Відео з камер спостереження свідчать, що частина чоловіків була напідпитку.

Спочатку між ними виникла словесна перепалка, яка переросла в бійку, а потім пролунали постріли.

На місці події правоохоронці знайшли пістолет "Форт – 20". У вбивстві підозрюють 50-річного уродженця Дніпра, який є сержантом бригади Нацгвардії.

Після стрілянини він утік із місця події.

Поліція встановила його особу та оголосила в розшук.

Джерела "Слідства.Інфо" у цій бригаді запевнили, що конфлікт не вплине на подальшу взаємодію між двома підрозділами.

За даними видання, інформації про попередню судимість підозрюваного немає.

Водночас у 2016 році його притягували до адміністративної відповідальності: він скоїв ДТП із припаркованим автомобілем і отримав штраф у 340 гривень. Того ж дня патрульні склали на нього протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі поліція встановлює всі обставини загибелі військового. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі водій ЗАЗ після дорожнього конфлікту застрелив 50-річного військовослужбовця. Перед цим він навмисно спровокував ДТП з автомобілем військового.