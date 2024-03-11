Зеленський назвав умову, за якої французькі солдати "не будуть помирати в Україні"

Напередодні Еммануель Макрон заявляв, що не виключає відправлення французьких військових до України. Згодом Зеленський наголосив, що вони не помиратимуть у нашій державі.

Відповідну тезу глава держави озвучив в ефірі BFMTV. Цими словами Володимир Зеленський спробував прокоментувати заяву Еммануеля Макрона, яка знайшла як своїх прихильників, так і критиків.

Читайте також Росія на 20 кілометрів попереду нас, – Зеленський про перевагу ворога в далекобійній зброї

Назвав умову, за якої військо Франції не покине країну

Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президента України також спитали, що б він сказав мешканцям Франції, у яких є страх, що їхню державу або інші європейські втягнуть у війну, і що вони переживають, "щоб їхні діти не помирали в Україні".

Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться у країни НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО,

– додав президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що наша держава не потребує залучення військових з-за кордону. Водночас Україна була б зацікавлена, щоб були присутніми іноземні інструктори, а також технічний персонал з тих держав, які надають нам військову допомогу.

Щоб краще візуалізувати свої слова, Зеленський для прикладу навів танки Leopard, а також САУ Caesar. Їх для ремонту відправляють назад на територію країн Європи.

Президент України висловив також упевненість у тому, що Еммануель Макрон посилив свою позицію щодо кремлівського диктатора, адже зрозумів, що він обдурив президента Франції, і що Макрон йому більше не довіряє.

Війська НАТО в Україні: коротко про важливе

Раніше Еммануель Макрон висловив припущення, що у майбутньому можлива відправка військ НАТО до України. Водночас він зазначив, що між союзниками у цьому питанні консенсус відсутній. Згодом у Франції уточнили, що не йдеться про участь військових з Заходу у бойових діях.

Своїми думками щодо цього поділився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він вважає, що дискусія між союзниками, започаткована Еммануелем Макроном, "заощадить багато часу Європі" на усвідомлення того, що для підтримки нашої держави слід зробити більше.