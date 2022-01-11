Військові в Казахстані незаконно використовували шоломи миротворців ООН

На вулицях Алмати помітили солдатів, одягнених у каски миротворців ООН. Це викликало неабияке здивування та питання міжнародної спільноти.

Світлини з'явилися у твітері журналіста Джейка Ханрахана і належать фотографу Володимиру Третьякову. На них можна помітити кілька солдатів в Алмати у касках блакитного кольору, які використовують миротворчі сили ООН.

Важливо В Узбекистані журналістам і блогерам заборонили висвітлювати події у сусідньому Казахстані

Представник миротворчої місії ООН 10 січня підтвердив "Радио Азаттику", що озброєні люди, помічені на зображеннях, не були частиною миротворчої місії ООН.

Ми передали нашу стурбованість із цього питання постійному представництву Казахстану,

– заявив представник ООН.

Тим часом прессекретар миротворчої місії заявив, що "країни, які надають війська та поліцію ООН, повинні використовувати відзнаки організації лише тоді, коли вони виконують мандатні завдання як миротворці Організації Об'єднаних Націй.

У казахстанських збройних силах є підрозділ англомовних миротворців, що підтримується ООН, відомий як КАЗБАТ, якому дозволено носити блакитні каски ООН, але тільки під час параду або під час миротворчої місії ООН.



Військові в Казахстані використовували шоломи миротворців ООН / Фото Володимира Третьякова

"Миротворці" ОДКБ у Казахстані: головне

Минулого тижня на тлі протестів і заворушень у Казахстані розгорнули військову місію за участю країн-учасниць ОДКБ. Очікується, що місія залишиться в країні до повної стабілізації обстановки. Участь у цій місії взяли кілька тисяч військових з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизії та Таджикистану.

Першою почала вводити свої війська Росія. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн. Експерти побоюються, що таке рішення призведе до втрати Казахстаном суверенітету і тривалої окупації країни. Однак Путін пообіцяв, що після "миротворчої місії" сили ОДКБ виведуть з Казахстану.

11 січня з'явилася інформація про те, що основну місію миротворчих сил країн Організації Договору про колективну безпеку у Казахстані завершили. Вже через 2 дні війська будуть виводити з країни.

Повний текст публікації Джейка Ханрахана (перекладено з англійської):

Військових у Казахстані бачили в шоломах ООН. Це якась темна форма тролінгу?