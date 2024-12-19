У ЦПД розкрили, як росіяни намагаються приховати масштаби невдач військових КНДР

Війська КНДР зазнають втрат у Курській області. Російське командування намагається приховувати втрати солдатів з Північної Кореї.

Північнокорейські військові бояться дронів та швидко гинуть від них. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Росіяни не хочуть, щоб Кім Чен Ин засмутився

Андрій Коваленко зазначив, що військові КНДР діють малими групами, накопичуються у лісопосадках та намагаються атакувати позиції з різних сторін на короткій дистанції. Вони мають втрати. Російська армія за 3 дні штурмів зазнала втрат загалом у понад декілька сотень осіб. Серед них – північнокорейці.

Для солдатів з Північної Кореї побудований окремий шпиталь у Курській області, куди вони надходять з поля бою, окремо від росіян. За добу там може бути зафіксована понад 100 поранених.

Росіяни намагаються оперативно вивозити з поля бою трупи військових КНДР. Частіше за все евакуація їхніх трупів відбувається швидше, ніж евакуація загиблих або поранених росіян. Вони намагаються приховати невдачі військових КНДР та їхню масовість, щоб Кім Чен Ин, мабуть, не сильно засмучувався з погляду, як використовують його солдатів на Курщині російській командири,

– сказав керівник ЦПД.

Також північнокорейські бойовики дуже бояться дронів та швидко гинуть від них. Це говорить про те, що російські інструктори не навчили їх оборонятись та діям проти БпЛА. Солдати КНДР не розуміють загрозу безпілотників.

"Це погана поінформованість. Вона також свідчить про те, що це відсутність цінності життя цих молодих військових КНДР для російського командування. Це говорить про внутрішню ситуацію в російській армії після прибуття військових з Північної Кореї", – підкреслив Коваленко.

Загалом російське командування не дуже задоволене солдатами КНДР, бо з ними багато проблем. Зокрема, мовний бар’єр. Тому російські окупанти не сильно засмучуються, коли північнокорейці гинуть у піхотних штурмах.