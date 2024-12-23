Один екіпаж ССО знищив 77 військових КНДР за три дні

Росіяни залучили у війну проти України військових КНДР. Вони також зазнають на фронті суттєвих втрат.

Українські військові завдали військам Північної Кореї втрат у Курській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій.

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Корейці йдуть у наступ по чистому полі

Українські військові відзвітували про 77 знищених військових КНДР за три дні одним екіпажем. Крім цього, поранити вдалось понад 40 ворожих бійців, які планували штурмувати наші позиції.

Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій вкотре знищують північних корейців у чистому полі, – мовиться в повідомленні.

На відео видно, що військові КНДР дійсно йдуть просто полем, навіть не намагаючись ховатись. По них працюють наші військові.

Бійці знищили військових КНДР: дивіться відео

Також відомо, що було знищено 12 одиниць автомобільної техніки, 3 баггі та ББМ. У ССО зазначили, що робота триває.