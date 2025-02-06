Посол розповів, чи вела Україна переговори з КНДР щодо полонених

Посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко заявив, що Київ відкритий до співпраці з Сеулом щодо передачі полонених військових КНДР, захоплених у Курській області Росії. Він також прокоментував переговори з Пхеньяном з цього питання.

Повідомляє 24 Канал з посилання на Дмитра Пономаренка в інтерв’ю Korea Times.

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Чи готовий Київ передати полонених КНДР

За словами Пономаренка, полонених можуть передати "третім країнам", якщо вони самі відмовляться повертатися до КНДР через загрозу їхньому життю на батьківщині. Він зазначив, що Київ готовий співпрацювати з партнерами у цьому питанні.

Водночас якщо військовополонені забажають повернутися до Північної Кореї, Україна буде зобов’язана їх репатріювати відповідно до Женевських конвенцій.

На запитання про те, чи вела Україна переговори з КНДР щодо обміну полоненими, Пономаренко назвав це питання "дуже делікатним" і утримався від відповіді.

"Щоб запобігти негативному впливу на процес, було б доцільно поки утриматися від передчасних коментарів з цього приводу", – наголосив посол.

Нагадаємо, що 11 січня стало відомо, що українським військовим вдалося взяти в полон перших двох військових із Північної Кореї у Курській області. У Києві вони поспілкувалися зі слідчими СБУ.