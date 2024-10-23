Неприємна для Путіна річ: як світ може відреагувати на "клуб диктаторів"

Північна Корея вже давно допомагає Росії воювати проти України. А тепер з'явилася інформація про перекидання північнокорейських військових на територію країни-агресорки та їхнє можливе залучення до війни.

Диктатори світу намагаються об'єднуватися у свій "клуб" і це в жодному разі не можна залишати поза увагою. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що зараз дуже важливо, якою буде реакція Заходу.

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Грають у свої ворота

Зараз диктатори спостерігають за тим, якою буде реакція світу на можливе перекидання солдатів КНДР до Росії. Якщо не буде ніяких системних дій, зняття заборони на удари, в Україну не відправлять західних інструкторів – все це означатиме, що диктатори можуть робити, що захочуть.

Це стосується не тільки війни у в Україні, але й будь-якої іншої, тому це дуже важливий прецедент,

– наголосив політтехнолог.

Варто звернути увагу на те, що Південна Корея може відправити своїх військових в Україну. Це лише підтверджує, що вона є нашим добрим союзником. Ба більше, упродовж 2023 року країна продала своїм партнерам багато нарядів, які потім надійшли в Україну.

Тому диктатори своїми вчинками тільки ще більше розхитують ситуацію та змушують світ активніше реагувати на те, що відбувається і переходити до жорстких рішень.

Хто не приїде на саміт БРІКС

Неприємно вразило те, що на саміт БРІКС, який пройде у російській Казані, планує завітати Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У такий спосіб він фактично легалізує Владіміра Путіна та його злочинну владу.

Я взагалі думав, що туди (у Казань – 24 Канал) безперервно летітимуть невідомі БпЛА, які змусять владу вводити план "Килим" і зачинити аеропорт. Це вже відбувалося двічі за минулий тиждень. Так ніхто б не зміг сісти в аеропорту й це було б дуже неприємною річчю для Путіна,

– розповів Борис Тизенгаузен.

Адже для російського диктатора саміт БРІКС – це подія року. Він хоче бачити, як до нього приїжджають гості, хоче стояти по центру й фотографуватися з Сі Цзіньпінем. Хоча головні лідери з Саудівської Аравії та Бразилії скоріш за все не приїдуть. Втім точно буде самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко.