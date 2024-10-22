КНДР може відправити пілотів для керування літаками Росії у війні проти України, – Newsweek

Північна Корея може відправити своїх військових у Росію, щоб вони воювали проти України. Водночас їх також можуть використати інакше.

КНДР могла відправити до Росії пілотів, які можуть літати на російських винищувачах. Видання Newsweek пише, що Північна Корея відправила не тільки сухопутні війська.

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Росія має дефіцит пілотів

Видання відзначає, що ймовірно, у вересні Північна Корея відправила пілотів до Владивостока.

Фактично, їх відправили незадовго до того, як почала з'являтись інформація про розгортання корейських військ в Росії.

Відповідно до статі Newsweek, така передислокація пілотів може бути пов'язаною з тренуваннями на російських бойових літаках, що постачаються до КНДР. Але не можна відкидати варіант, що Росія, у якої наразі є нестача пілотів, звернулася за допомогою до Північної Кореї.

Якщо це дійсно так, то Росія стане першою державою, де дислокуватимуться бойові пілоти Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі. Вони також були залучені в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.