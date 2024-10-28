Військові КНДР можуть становити загрозу НАТО: у ЦПД назвали умову

Росія планує відправити військових КНДР на війну з Україною. У ЦПД пояснили, що вони в майбутньому становитимуть загрзу для НАТО.

Військові КНДР, які набудуть досвіду на війні Росії проти України, можуть становити загрозу Альянсу. Керівник ЦПД наголосив, що бійці Північної Кореї зараз не можуть бути підготовленими до війни, але це ж можна сказати і про солдатів НАТО.

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Військові КНДР будуть вчитись у росіян

Західне видання WSJ повідомляє про те, що КНДР відправила до Росії "молодих та непідготовлених солдатів" Андрій Коваленко наголосив, що вони в принципі й не можуть бути підготовленими. Загалом, це пов'язано з тим, що ні військові КНДР, ні військові НАТО не мають бойового досвіду сучасної війни.

Але це не означає, що близько 12 тисяч вояків КНДР, з яких 1500 спецпризначенців, не будуть вчитися у росіян. Вони для цього і приїхали, щоб здобувати досвід в бою на Курщині і допомагати армії Росії,

– пояснив він.

За його словами, на Заході є люди, зацікавлені в тому, аби применшити ситуацію, щоб нічого самим не робити, однак цей шлях хибний.

Вже за 3 – 6 місяців військові КНДР, яких відправлятимуть на сучасну війну, будуть мати досвід в бою і це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО.

Бо саме на країни Балтії в майбутньому може напасти Росія, посилена "бурятами з КНДР",

– підсумував Коваленко.