"Північнокорейських солдатів видно одразу": яка відмінність у поведінці між бійцями КНДР і Росії

Є відмінність між російськими вояками та солдатами КНДР. Зокрема, вона проявляється у ставленні до своїх поранених чи вбитих побратимів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника командира танкового батальйону 47 окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ Юрія Гулько в ефірі телемарафону.

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Яка відмінність між російськими та північнокорейськими військовими

Журналісти поцікавилися, чим відрізняється те, як воюють північнокорейці від того, як воюють росіяни.

Відразу видно, що це саме північнокорейські солдати – якщо одного, двох з групи задвохсотили чи затрьохсотили, то вони стараються надати якусь допомогу один одному, відтягувати в укриття, а в російських солдат таке не спостерігається,

– сказав Юрій Гулько.

Так, в російських солдатів поведінка інша. "Йде група 5 – 10 людей, навіть якщо одного з цієї групи вбивають, то інші просто проходять, навіть не реагують", – розповів він.

За його словами, солдати КНДР "більш вмотивовані і майже ніколи не відступають, і йдуть тільки вперед".