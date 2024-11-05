У Пентагоні спрогнозували, чи вплине розміщення солдатів КНДР на ситуацію у Курській області

Залучення від 10 до 12 тисяч північнокорейських військових для підтримки російської армії зможе певним чином вплинути в контексті намагань Кремля витіснити Сили оборони України з Курської області.

Однак успіх Москви у цьому питанні залежатиме від низки факторів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Міністерства оборони США, генерал-майора Патріка Райдера, оприлюднену на сайті Пентагону.

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Яку роль відіграє розміщення військ КНДР

Речник Пентагону зауважив, що відповідь російського військово-політичного керівництва на початок операції ЗСУ у Курській області протягом перших днів була досить "заплутаною" з погляду намагань Москви відтіснити Сили оборони.

Здебільшого вони (російські війська – 24 Канал) не змогли відштовхнути українців далеко. Вони повернули деякі додаткові території, але нічого, що ми б віднесли до категорії значних,

– вважає він.

Таким чином, як каже Райдер, розміщення додаткових 10 – 12 тисяч північнокорейських сил на території Курської області, безумовно, з погляду бойової спроможності може мати значне значення".

Також представник американського оборонного відомства звернув увагу, що багато що залежатиме "від того, як ці сили будуть використані, як вони інтегровані в російське командування та управління".

На його думку, українські захисники, які загартовані в боях раніше, радше за все, продовжуватимуть операцію в Курській області, зокрема з утриманням території, яка була взята під контроль раніше.

Водночас оцінюючи те, чи є значущим у кількісному та чисельному відношенні введення цих щонайменше 10 тисяч військових КНДР для контрнаступальних дій Росії у регіоні, Райдер закликав звертати увагу "не на цифри, які можуть вводити в оману".

"Подивіться, що зробила Україна, коли Росія вторглася в Україну у 2022 році, і як була невелика кількість сил на сьогодні, яка здатна значною мірою завдати поразки стратегічним цілям того, що було і є найбільшою армією в Європі", – наголосив він.

За його словами, низка факторів залежить лише від того, як Москва вирішить використовувати цей північнокорейський контингент, і "наскільки добре вони інтегровані. Не менш важливим є те, який у них бойовий досвід".

До слова, речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу зауважував, що Сполучені Штати зафіксували близько 10 тисяч солдатів Північної Кореї на території Курської області. Вони можуть вступити в бій найближчими днями.