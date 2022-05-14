Військові кораблі Китаю вторглись у територіальні води Японії: на сигнали не реагують

Військових кораблі Китаю увійшли до прибережної зони островів Сенкаку у Східно-Китайському морі, які контролюються Японією. Вони не реагують на попереджувальні сигнали.

Чотири патрульні кораблі уже кілька годин перебувають в зоні, яку Японія вважає своїми територіальними водами.

Увага Японія проти Китаю: кому дістануться спірні острови

Японська берегова охорона направила кілька попереджень із вимогами покинути зону, однак будь-яких інших дій поки що не робить.

Китай не полишає спроб захопити "спірні острови"

Нагадаємо, що Китай не визнає встановлену Японією межу між економічними зонами у Східно-Китайському морі та вимагає віддати йому острови Дяоюйдао.

До 1895 року острови належали імперіалістичному Китаю, але після програшу у війні з Японією, контроль над ними отримало Токіо.

У адміністративному устрої острова Секаку входять до південної префектури Окінава.

Китайські кораблі систематично входять у води Японії

Китайські кораблі уже не вперше демонстративно заходять у прибережну зону біля островів Сенкаку і проводять там кілька годин, після чого повертаються в нейтральні води.

Наголосимо, що досі це не призводило до озброєних інцидентів.

Японія та США намагаються запобігти загостренню

12 травня в Токіо відбувся саміт Японія – ЄС. У підсумках саміту висловлювалося занепокоєння посиленням активності китайських військових у Східно-Китайському морі, зокрема у Сенкаку.

Водночас у МЗС Китаю заявили, що острови є невід'ємною частиною країни.

Конфлікт США та Китаю

До слова, Міноборони Китаю заявило, що ніколи не потерпить незалежності Тайваню. Там також наголосили, що це лише внутрішнє питання. І що більше втручатимуться США та Японія, то жорсткішою буде реакція Китаю.

Однак, союзники Тайваню – США – погрожують КНР санкціями у випадку спроби розв'язати конфлікт силовим шляхом.

Нагадаємо також, що Японія ввела санкції проти Росії. Держава також погодилася на нафтове ембарго. Водночас попри деякі побоювання, Китай не підтримав Росію у війні проти України, однак не поспішає накладати санкції проти країни-агресорки.

Те, що ситуація напружена – очевидно.

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