Військові у М'янмі знищили ціле село – вбивали навіть жінок та дітей

Моторошна подія сталася у нестабільній нині М'янмі, де військові здійснили переворот та захопили владу. Солдати напали село та вбили понад 30 людей.

Серед загиблих – жінки та діти. Після розправи силовики спалили будинки, автомобілі та тіла.

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У М'янмі військові жорстоко вбили кількадесят мирних селян

Американські журналісти дізналися від свідків про страшну подію у М'янмі. Військові атакували мирне село Мо Со у провінції Кайя та вбили понад 30 людей, серед яких жінки та діти.

Як припускає видання, далі силовики спробували приховати злочин, спаливши тіла та автомобілі.

тіла та автомобілі. Загиблими ж були біженці, які ховалися у селі від бойових дій між армією та повстанцями.

Тіла були зв’язані мотузками перед тим, як їх підпалили,

– сказав один зі свідків на умовах анонімності.

За його словами, усі ті люди не були членами якихось загонів чи ополчень, а простими селянами.

Коротко про ситуацію у М'янмі

Військова хунта захопила владу у М'янмі в лютому 2021 року, скинувши демократично обрану владу.

Відтоді у країні триває протистояння армії та повстанців – причому із застосуванням авіації та важкої артилерії.

Тисячі людей втікають до сусіднього Таїланду або ховаються у селах, розташованих якнайдалі від бойових дій.

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