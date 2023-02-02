По закінченню навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишаються на кордоні, – Генштаб

Ні для кого не секрет, що Білорусь проводить безперервні військові навчання на кордоні з Україною ще з 29 квітня. Загалом росіяни з білорусами відточують військові навички на 9 полігонах Білорусі.

У Генштабі повідомили актуальну інформацію з фронту та тилу станом на вечір 2 лютого. Що відбувається на кордоні з Білоруссю – читайте далі.

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Ситуація на півночі країни

За інформацією Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів ворога. Водночас спільне навчання авіаційного компонента регіонального угруповання військ Росії та Білорусі завершилось.

Однак, як зазначають, поки що повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається.

Що відомо про "пакт про ненапад" Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Київ пропонує Мінську укласти пакт про ненапад. Мовляв, для того, щоб білоруські війська не рухалися до України.

Володимир Зеленський прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі. Глава держави відповів, що те, що пропонує Україна – є на офіційних майданчиках. При цьому українська сторона неодноразово говорила, що не має жодних намірів нападати на Білорусь.

Водночас Михайло Подоляк прокоментував слова Зеленського, коли він відповів, що для Росії участь Білорусі у війні є дуже бажаною, але для самої Білорусі така участь зі стратегічної точки зору – є помилкою.

"Так, безумовно, вони вже надали інфраструктуру, надали певні можливості полігонні, надали аеродроми, паливні бази, ремонтні спроможності й таке інше. Але все-таки для Білорусі, м’яко кажучи, було б із юридичної точи зору та точки зору історичної відповідальності, не заходити на територію України", – сказав Подоляк.