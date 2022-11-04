У Польщі стартували наймасштабніші військові навчання Вишеградської групи, Британії та США

У Польщі 4 липня почалися військові навчання Puma-22. Сценарії враховуватимуть досвід війни в Україні.

Речник 18-ї механізованої дивізії майор Пшемислав Ліпчинський розповів, що це наймасштабніші військові навчання Вишеградської групи цьогоріч. Солдати тренуються в Новій Дембі.

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У Польщі почалися масштабні військові навчання

Окрім підрозділів країн V4, у військових навчаннях беруть участь підрозділи союзників Великої Британії та США. В основному тренуються 21-а Підгальська стрілецька бригада та інші підрозділи 18-ї механізованої дивізії. Загалом до навчань залучили майже 2 тисячі військових і близько 300 одиниць техніки.

Навчання триватимуть до 9 листопада. У них беруть участь військові з Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, а також союзників із США та Великої Британії, які перебувають на Підкарпатті у зв'язку із ситуацією за нашим східним кордоном,

– зауважив Ліпчинський.

За його словами, метою навчань є:

покращення оперативної сумісності військ,

перевірка здатності планувати, організовувати та проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками.

Сценарії навчань, які відбуваються і вдень, і вночі, включають:

маневрову оборону,

форсування водної перешкоди на річці Сан,

ліквідацію зараження хімічними установками,

перевірку процедур виклику артилерійського вогню (Call For Fire) та медичної евакуації (MEDEVAC),

комплексне пожежогасіння.

"Ми зосереджуємося на зміцненні оперативної сумісності та розбудові довіри між солдатами з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та Сполучених Штатів, які тренуються разом", – додав майор.

Під час навчань враховують досвід війни в Україні

Ліпчинський зазначив, що цього року навчання матимуть дещо інший характер і сценарій. Під час них використовуватимуть досвід та уроки війни в Україні.

У навчаннях здебільшого беруть участь:

бронетанкові та механізовані підрозділи,

артилеристи,

сапери,

хіміки,

зенітники,

розвідники.

Майор додав, що "один з епізодів передбачає спільний вогонь бронетанкових підрозділів Польщі, Великої Британії та Чехії".

"Спільний вогонь під час навчань вестимуть польські танки "Леопард", британські "Челленджери" та чеські Т-72 за підтримки мотопіхоти, артилерії та літаків ВПС", – пояснив Ліпчинський.

Одночасно з навчанням Puma-22 проводяться навчання команд і штабів "Система-22", "Гепард-22" і "Сан-22".

"Саме командування і штаби виробляють рішення про те, що буде відбуватися на театрі військових дій. За аналогією з людським тілом можна сказати, що командно-штабні навчання – це тренування мозку, а на тактичних навчаннях з військами тренуються м'язи", – підсумував речник.

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