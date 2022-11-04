У Польщі стартували наймасштабніші військові навчання Вишеградської групи, Британії та США
Джерело:PAP
У Польщі 4 липня почалися військові навчання Puma-22. Сценарії враховуватимуть досвід війни в Україні.
Речник 18-ї механізованої дивізії майор Пшемислав Ліпчинський розповів, що це наймасштабніші військові навчання Вишеградської групи цьогоріч. Солдати тренуються в Новій Дембі.
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У Польщі почалися масштабні військові навчання
Окрім підрозділів країн V4, у військових навчаннях беруть участь підрозділи союзників Великої Британії та США. В основному тренуються 21-а Підгальська стрілецька бригада та інші підрозділи 18-ї механізованої дивізії. Загалом до навчань залучили майже 2 тисячі військових і близько 300 одиниць техніки.
Навчання триватимуть до 9 листопада. У них беруть участь військові з Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, а також союзників із США та Великої Британії, які перебувають на Підкарпатті у зв'язку із ситуацією за нашим східним кордоном,
– зауважив Ліпчинський.
За його словами, метою навчань є:
- покращення оперативної сумісності військ,
- перевірка здатності планувати, організовувати та проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками.
Сценарії навчань, які відбуваються і вдень, і вночі, включають:
- маневрову оборону,
- форсування водної перешкоди на річці Сан,
- ліквідацію зараження хімічними установками,
- перевірку процедур виклику артилерійського вогню (Call For Fire) та медичної евакуації (MEDEVAC),
- комплексне пожежогасіння.
"Ми зосереджуємося на зміцненні оперативної сумісності та розбудові довіри між солдатами з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та Сполучених Штатів, які тренуються разом", – додав майор.
Під час навчань враховують досвід війни в Україні
Ліпчинський зазначив, що цього року навчання матимуть дещо інший характер і сценарій. Під час них використовуватимуть досвід та уроки війни в Україні.
У навчаннях здебільшого беруть участь:
- бронетанкові та механізовані підрозділи,
- артилеристи,
- сапери,
- хіміки,
- зенітники,
- розвідники.
Майор додав, що "один з епізодів передбачає спільний вогонь бронетанкових підрозділів Польщі, Великої Британії та Чехії".
"Спільний вогонь під час навчань вестимуть польські танки "Леопард", британські "Челленджери" та чеські Т-72 за підтримки мотопіхоти, артилерії та літаків ВПС", – пояснив Ліпчинський.
Одночасно з навчанням Puma-22 проводяться навчання команд і штабів "Система-22", "Гепард-22" і "Сан-22".
"Саме командування і штаби виробляють рішення про те, що буде відбуватися на театрі військових дій. За аналогією з людським тілом можна сказати, що командно-штабні навчання – це тренування мозку, а на тактичних навчаннях з військами тренуються м'язи", – підсумував речник.
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