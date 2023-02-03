Випереджають усі графіки: воїни ЗСУ швидко освоюють західну техніку

Західні партнери продовжують передавати Україні озброєння, та Збройні Сили миттєво його освоюють. Зокрема, під час зустрічі з Олексієм Резніковим глава міноборони Польщі сказав, що українські вояки почнуть тренування на танках від союзників.

Власне, генерал-лейтенант та заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк констатував, що українські вояки не марнують часу. Так він прокоментував заяву військового аташе з питань оборони посольства України в США Бориса Кременецького стосовно навчання наших воїнів керування ЗРК Patriot та глави оборонного відомства Польщі.

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Українські військові випереджають навчальні графіки

Кременецький наголосив на тому, що військовослужбовці ЗСУ опановують ЗРК Patriot із випередженням графіка й можуть завершити навчання за лічені тижні. Водночас Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що навчання українських військових роботі зі західними танками розпочнеться за кілька днів.

Навчання військовослужбовців ЗСУ повному спектру вмінь як для оборони, так і для наступу – від стрілецької справи до роботи з важким озброєнням, – триває в низці країн-союзників,

– відповів на це генерал-лейтенант Павлюк.

Зауважимо, що Блащак зробив відповідну заяву щодо проведення тренувань українських військових на території Польщі на спільний пресконференції з главою міноборони нашої держави Резніковим.



Глави міністерств оборони Польщі та України / Світлина Military Media Center

Також він констатував, що Україна повинна готуватися до імовірного посилення військових дій сторони Росії

Ми ухвалили декларації у справі "Танкової коаліції", але щоби (декларації – 24 Канал) скоріше втілилася у життя, ми вирішили у другій половині лютого зустрітися у Брюсселі. Найважливіше зараз — це розпочати тренування українських солдатів на цих танках. Такі тренування розпочнуться в Польщі, буквально за декілька днів,

— заакцентував міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Варшаву вражає відвага ЗСУ

Під час цієї ж пресконференції Блащак наголосив, що вільна Україна — це гарантія вільної Польщі. За його словами, про це ще у 2008 році говорив покійний президент Лех Качинський та ще у 2009 році під час річниці Пакту Молотова — Ріббентропа він попереджував світ про російський імперіалізм.

Нас дуже вражає відвага українських солдатів. Водночас я дуже пишаюся польським народом за те, що він солідарний у ставленні до українців, які вимушені були до нас приїхати через агресію Росії,

– зауважив він.

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До цієї теми нагадаємо, що 3 лютого у Сполучних Штатах оголосили про надання нашій державі далекобійних ракет. Водночас з відповіддю на це рішення Вашингтона не забарилися у Кремлі.

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков бовкнув, що "усім треба пам'ятати промову Путіна у Волгограді". Однак для чого слухати цей спіч російського диктатора, не дуже зрозуміло, адже під час нього він всього вкотре пригрозив Заходу.