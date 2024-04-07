Прямо біля кордону з Росією Німеччина проводить масштабні військові навчання: яскраві кадри

Німецькі військові 7 квітня проводять масштабні навчання за 300 кілометрів від російського кордону. Військовослужбовці відпрацьовують свої дії у разі зіткнення з Росією.

Журналісти Bild побували на місцях навчання і побачили, як працюють військові. Крім того, вони поділилися кадрами, де видно, як відпрацьовують можливу агресію німці.

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Німецькі військові проводять навчання біля кордону з Росією

28-річний Грегор – солдат Бундесвера – стоїть у бойовому екіпіруванні перед своїм броньованим гусеничним автомобілем у засніженій крижаній норвезькій пустелі. Тут військові з країн НАТО відпрацьовують свої дії у разі зіткнення з Росією.

Вважається, що якщо територія Північноатлантичного альянсу зазнає нападу, то бійці Дивізії швидкого реагування опиняться на передовій першій.

Люди завжди хвилюються. П'ять чи шість років тому я не очікував, що ситуація обернеться таким чином. Тому зараз ми відпрацьовуємо те, що нам, можливо, скоро доведеться використати,

– каже Грегор.

Наразі НАТО проводить маневри за участю 90 тисяч солдатів із 31 країни. Ці навчання мають стати попередженням для Путіна, який загрожує Заходу новою ескалацією.

Німецькі військові проводять навчання біля російського кордону / Фото Bild

"Росіяни дуже уважно вивчають боєздатність німецьких гірничострількових військ. І вони зроблять із цього свої висновки", – упевнений Грегор.

Солдати з Дивізії швидкого реагування не сплять уже 48 годин: за сценарієм навчань їм не належить відпочинок. Вечеря готується на газових плитах, військові намагаються зігрітися.

"Звичайно, моя дружина також стурбована. Але згодом до всього звикаєш. Набагато складніше пояснити ситуацію дитині, це потребує великої педагогічної майстерності. Мій пасинок знає, що я на навчаннях. Він знає, що тут безпечно, все мирно, бойовими патронами ми не стріляємо. Тому страху не так багато", – розповідає військовий.