У військові об'єкти, окрім гуртожитку військових, ворог не влучив, – мер Миколаєва

Ворог продовжує обстрілювати Миколаїв. Втім, останні два дні, за словами мера міста, були відносно спокійними.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі телеканалу "Рада" 9 березня. Він також зауважив, що ворогу не вдалось атакувати жодного військового об'єкта в місті, окрім гуртожитку.

Увага Загинули двоє однорічних малюків: подробиці трагедії у розстріляному Малині на Житомирщині

Використовували касетні снаряди. Головна їхня задача – вбивати живу силу. Втім, не було зруйновано жодного об'єкту військової інфраструктури. Одна ракета потрапила в гуртожиток,

– повідомив Сєнкевич.

Якою є ситуація у Миколаєві

Напередодні мер Олександр Сєнкевич повідомив, що біля Миколаєва продовжують накопичуватися російські війська. Втім, ворог не може підійти близько до міста, бо по ньому працює українська артилерія.

Окупанти вже тривалий час намагаються прорватися у Миколаїв, але безрезультатно. Їм доводиться цілими групами здаватися у полон, аби вижити.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!