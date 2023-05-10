Полігони, бази палива, склади боєприпасів: у Криму виявили понад 200 військових об'єктів – ЗМІ

Росія впродовж років перетворювала тимчасово окупований півострів Крим на свою військову базу. Тож не дивно, що журналістам вдалося виявити понад 200 військових об'єктів там.

Наші колеги не лише розповіли про знахідку. Вони ще й виклали в мережу інтерактивну карту, на якій можна глянути, де які об'єкти розташовані.

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223 військові об'єкти на півострові

У виданні зазначили, що їм вдалося нарахувати 223 військові об'єкти на тимчасово окупованому півострові Крим. Серед них є як ті, які працюють, так і тимчасові або ж законсервовані.

Якщо говорити детальніше про об'єкти, то мовиться про аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів. А також доки, арсенали, склади з озброєнням, продукти та паливно-мастильні матеріали.

До цього переліку також входять військові містечка та військові частини, казарми, штаби та пункти управління. А ще парки військової техніки та місця чергування російських засобів ППО. Не оминули увагою також полігони та навчальні центри, а також деякі підприємства військово-промислового комплексу.

Окупанти прикриваються цивільними

Журналісти зазначають, що деякі з цих військових баз – колишні українські військові частини. Втім, є об'єкти, які Росія створювала з нуля після анексії півострова. Але найважливіше не це.

Абсолютна більшість цих об'єктів розташовані у густонаселених містах, дуже близько до житлових будинків, шкіл і лікарень. Цим вони створюють потенційну загрозу цивільним навколо себе. І ми хочемо, щоб кримчани знали, що розташовано поблизу, були проінформовані та мали можливість убезпечити себе та своїх близьких,

– кажуть у виданні.

Переходьте за цим посиланням і знайомтеся з картою військових об'єктів у Криму. Діліться нею з друзями та близькими на тимчасово окупованому півострові.

До слова, у самій Росії знову неспокійно. У ніч проти 10 травня буцімто сталася "атака дронами" Воронезької області. Російські ЗМІ бідкаються на те, що два "дрони" вдарили по військовому полігону. Внаслідок цього поранень зазнали 14 військовослужбовців. За попередньою інформацією, загиблих немає.