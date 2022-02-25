Військові отримають додаткові виплати через воєнний стан, – Шмигаль

В Україні через воєнний стан запровадили додаткові види грошового забезпечення військових.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк під час вечірнього звернення 25 лютого, повідомляє 24 канал.

Увага Росія хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня, – Подоляк

У зв'язку з воєнним станом уряд затвердив додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу,

– заявив Денис Шмигаль.

Збільшення на 30%

Міністр оборони України Резніков Олексій підписав указ про збільшення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ із 1 березня 2022 – воно зросте на 30%.

Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби.

Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов'язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.

Брифінг Подоляка та Шмигаля станом на 19:00, 25 лютого: відео

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