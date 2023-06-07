Захисники передали воду мамі з дітьми під окупованими Олешками: кадри, від яких на очах сльози
Українські захисники вкотре довели, що здатні на неймовірні речі. Їм вдалось передати воду сім'ї, яка благала про допомогу на даху будинку під окупованими Олешками.
Раніше мережу сколихнуло відео, як мама з сином благали про допомогу на даху свого будинку. Дістатись до них українські захисники не можуть, адже селище під окупацією.
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Однак, наші військові не покинули сім'ю у біді. Бійці 406-ї бригади за допомогою дрона змогли передати мамі і дітям питну воду.
На жаль, дрон може переносити невелику вагу, до 700 грамів, тому вдалось передати лише воду. Кажуть, процес складний, але саме Mavic 3 був здатний на це.
Військові передали воду сім'ї під Олешками: відео
Зауважимо, що не усі спроби були успішними: спершу зловити пляшечку води намагалась мама, потім прийшов син. Зрештою, воду таки вдалось передати.
Як захисники передавали воду: відео
Хлопчик подякував українським військовим. На кадрах видно, що дитя не втрачає позитиву і надії на порятунокпопри складні обставини.
Хлопчик дякує військовим за воду: відео
Важливо! Військові також передали координати, за якими можна знайти сім'ю – 46°36'30.096 п.ш. 32°39'0.607 с.д. За ними можна відшукати жінку та її дітей, які благають про допомогу.
Оскільки вода продовжує прибувати, їх потрібно евакуювати якнайшвидше.
Масштаби затоплень в Олешках: відео
Сотні людей залишились без питної води
- Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС без питної води залишились сотні тисяч людей. Російські терористи абсолютно свідомо знищили одне з найбільших водосховищ України.
- І якщо на тій частині Херсонщини, яку деокупували ЗСУ, проводять евакуацію та допомагають жителям надзвичайники, то на захоплених територіях – люди залишились сам на сам з бідою, адже окупанти ніяк не допомагають їм.
- Натомість вони лише тікають. Місцеві жителі кинуті напризволяще. На жаль, наші захисники теж не можуть дістатися до людей в Олешках, аби їх евакуювати, адже територія окупована.