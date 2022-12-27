Військові Південної Кореї публічно вибачилися за нездатність збити дрони КНДР
Джерело:Yonhap
Військові Південної Кореї публічно попросили вибачення за невдалу спробу збити дрони КНДР. Безпілотники вторглися на чужу територію 26 грудня.
Про це йдеться у заяві Об'єднаного комітету начальників штабів, повідомляють південнокорейські ЗМІ. Військові не змогли знешкодити п'ять безпілотників КНДР, що незаконно вторглися на територію держави.
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Військові Південної Кореї просять вибачення
Ми шкодуємо, що хоча наші військові виявили і відстежили безпілотники, ми не змогли їх збити,
– зазначив генерал-лейтенант Кан Шін-чул.
Також він зазначив, що у військових є певні обмеження щодо виявлення та ураження невеликих розвідувальних дронів. Водночас Кан Шін-чул наголосив, що бійці все ще здатні протистояти загрозам з боку більших ударних безпілотників.
"Але зрештою ми викликали велике занепокоєння громадськості через недостатню військову готовність", – зауважив генерал-лейтенант. За його словами, аби краще справлятися з загрозами, військові планують "агресивно" використовувати ударні засоби та регулярно проводити навчання, використовуючи платформи, здатні збивати ворожі дрони без шкоди для цивільного населення.
Генерал-лейтенант також зазначив, що військові Південної Кореї наполягатимуть на якнайшвидшому створенні підрозділу безпілотників для проведення операцій спостереження та розвідки за ключовими військовими об'єктами противника.
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Як безпілотники КНДР залетіли до Південної Кореї
- У понеділок, 26 грудня, п'ять північнокорейських безпілотників перетнули військову демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї.
- Північнокорейські безпілотники близько 10:25 ранку за місцевим часом перетнули райони Кімпхо, Паджу та острови Канхва в провінції Кьонгідо. Деякі з них навіть досягли населених районів.
- Військові Південної Кореї підняли бойові літаки та вертоліт. Далі зробили попереджувальні постріли. Один зі штурмовиків розбився. Йдеться про південнокорейський KA-1.
- Штурмовик розбився незабаром після вильоту з бази Вонджу на сході країни, намагаючись протистояти безпілотникам. Двом пілотам вдалося врятуватися. Їх ушпиталили.
- До речі, ЗМІ завуважили, що це перший з 2017 року такий інцидент з дронами з КНДР.