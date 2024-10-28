Це очевидне приниження Європи, – Подоляк про залучення Росією солдатів з КНДР у війні

Залучення Росією військових з Північної Кореї є ескалацією та глобалізацією війни проти України. Це загрожує Європі, бездіяльність якої стане для неї та НАТО приниженням.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що КНДР є країною лише з мілітарною компонентою. Європа повинна це усвідомити та захистити свої території.

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Подоляк про залучення Росією солдатів з КНДР у війні

Радник голови Офісу президента пояснив, що те, що Росія залучає інші диктаторські режими до війни проти України є дуже небезпечно. За його словами, навіть європейські партнери нашої країни не до кінця усвідомлюють, що таке Північна Корея, яка бере участь у театрі бойових дій в Східній Європі.

Це вкрай небезпечно. Було б бажано оцінити цю глобалізацію конфлікту і які будуть наслідки,

– зауважив Подоляк.

Залучення північнокорейських військових у війні проти України є нічим іншим, як ескалацією. Це погана ситуація і для НАТО, і для усіх європейських країн.

Радник голови Офісу президента зазначив, що Північна Корея – це країна лише ж мілітарною компонентою. Вона не налаштована на будь-які переговори чи конструктивні співпраці. КНДР – це країна, яка може лише воювати, атакувати та вбивати. Країна має у цьому схожість з Росією, яку чомусь вважали країною глобального рівня, з якою співпрацювали. З Північною Кореєю ж ніхто не співпрацює.

Це (залучення військ КНДР – 24 Канал) потребує відповідей, не лише теоретичних, на кшталт "ми бачимо ескалацію". Ви ж бачите, що це очевидне приниження Європи. Якщо одна країна починає війну в Європі, просуває туди іншу країну з іншого континенту – це приниження, бо тоді ви не готові до захисту європейських територій,

– підкреслив Подоляк.

Він додав, що після того, як Європа це усвідомить, повинні бути певні розрахунки з огляду зброї, інвестицій та неформальних обмежень.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення північнокорейських солдатів у Курській області Росії. Він назвав це ескалацією та закликав Росію припинити військову агресію.