Військові провели видовищні навчання важкої артилерії на адмінмежі з окупованим Кримом

На Херсонщині на адмінмежі з окупованим Кримом провели тактичне навчання. Участь у ньому взяли артилерійські підрозділи, які входять до складу угрупування військ "Південь".

Деталі про навчання розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв. Він наголосив, що підрозділам необхідно вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя.

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Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. І, дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни,

– заявив Наєв.

Мета навчання:

підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу;

відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угрупування військ;

відпрацювати нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду АТО та ООС на території Донецької та Луганської областей.

Навчання на Херсонщині: дивіться відео

В Україні відбудуться військові навчання з НАТО

Пресслужба Верховної Ради повідомила, що в Україні упродовж 2022 року планують провести відразу 9 багатонаціональних військових навчань.

До України прибудуть десятки тисяч військових НАТО.

Загалом витрати на тренування становитимуть 106,5 мільйона гривень. З них – 52 мільйони на території України.

Упродовж року в Україні проведуть такі навчання: "Об'єднані Зусилля – 2022", "Репід Трайдент – 2022", "Козак Мейс – 2022", "Світла лавина – 2022" тощо.

Допис Командування об'єднаних сил ЗСУ:

На одному з військових полігонів Херсонщини, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, проведено тактичне навчання артилерійських підрозділів, що входять до складу угрупування військ "Південь".

За словами командувача об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, навчання мали на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угрупування військ та нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

– Підрозділи насамперед мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя, – наголосив командувач.

Слід зазначити, що підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення десанту умовного противника військовослужбовці відпрацьовують щотижня, а бойовий досвід позитивно впливає на хід тренувань.

– Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. І, дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни. Наразі саме ці якості їм знадобляться під час виконання бойових завдань, - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Разом переможемо!