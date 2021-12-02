Військові провели видовищні навчання важкої артилерії на адмінмежі з окупованим Кримом
На Херсонщині на адмінмежі з окупованим Кримом провели тактичне навчання. Участь у ньому взяли артилерійські підрозділи, які входять до складу угрупування військ "Південь".
Деталі про навчання розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв. Він наголосив, що підрозділам необхідно вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя.
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Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. І, дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни,
– заявив Наєв.
Мета навчання:
- підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу;
- відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угрупування військ;
- відпрацювати нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду АТО та ООС на території Донецької та Луганської областей.
Навчання на Херсонщині: дивіться відео
В Україні відбудуться військові навчання з НАТО
- Пресслужба Верховної Ради повідомила, що в Україні упродовж 2022 року планують провести відразу 9 багатонаціональних військових навчань.
- До України прибудуть десятки тисяч військових НАТО.
- Загалом витрати на тренування становитимуть 106,5 мільйона гривень. З них – 52 мільйони на території України.
- Упродовж року в Україні проведуть такі навчання: "Об'єднані Зусилля – 2022", "Репід Трайдент – 2022", "Козак Мейс – 2022", "Світла лавина – 2022" тощо.
Допис Командування об'єднаних сил ЗСУ:
На одному з військових полігонів Херсонщини, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, проведено тактичне навчання артилерійських підрозділів, що входять до складу угрупування військ "Південь".
За словами командувача об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, навчання мали на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угрупування військ та нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
– Підрозділи насамперед мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя, – наголосив командувач.
Слід зазначити, що підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення десанту умовного противника військовослужбовці відпрацьовують щотижня, а бойовий досвід позитивно впливає на хід тренувань.
– Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. І, дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни. Наразі саме ці якості їм знадобляться під час виконання бойових завдань, - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Разом переможемо!