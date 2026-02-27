Швеція збила російський дрон, який шпигував за авіаносцем НАТО
- Шведські військові збили російський безпілотник, який підлетів до французького авіаносця "Шарль де Голль" у порту Мальме.
- Інцидент стався під час місії La Fayette 26 в рамках стратегічних навчань Orion 26, що тривають за участі понад 25 країн.
Військові Швеції збили російський безпілотник, який підлетів флагмана Військово-морських сил Франції, авіаносця "Шарль де Голль", у районі порту Мальме.
Про це повідомляє Fox News. Зазначимо, що подібні випадки з російськими дронами почастішали ще у 2025 році.
Що відомо про інцидент з російським дроном?
За даними ЗМІ, російський безпілотник злетів із сусіднього російського корабля, після чого підлетів до французького авіаносця "Шарль де Голль", який був пришвартований у шведському порту Мальме у рамках місії.
Ідеться про місію La Fayette 26, яка є частиною масштабних стратегічних навчань Orion 26, що тривають вже 3 місяці за участі понад 25 країн, її розпочали на тлі побоювань НАТО щодо війни з Росією через її посилену активність.
У Збройних силах Швеції підтвердили, що спершу спостерігали за рухом дрона, після чого збили його. Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, військові не змогли відповісти, що сталося з безпілотником потім, і де він упав.
Довідково. "Шарль де Голль" є найбільшим у світі атомним авіаносцем, який створили за межами США і наразі є єдиним подібним судном ВМС Франції. Його довжина перевищує 260 метрів, він може перевозити кілька тисяч осіб.
Порушення безпеки дронів сталося, коли авіаносець перебував у порту, що підкреслює зростаючу стурбованість щодо діяльності дронів, пов'язаних з Росією, поблизу критично важливих західних військових об'єктів,
– пише Fox News.
Інші подібні ситуації у Європі
Нещодавно у турецькій провінції Коджаелі поблизу Стамбула 19 грудня виявили безпілотник російського виробництва "Орлан-10", який можуть використовувати для повітряної розвідки. Турецьке МВС розпочало розслідування.
Раніше у Нідерландах зафіксували невідомі дрони над авіабазою Волкель, по яких відкрили вогонь, але не збили. Міністр оборони країни заявив, що дрони після обстрілу зникли, але правоохоронці розпочали розслідування.
До цього у Франції помітили безпілотник над новою фабрикою великокаліберного пороху Eurenco. Система глушіння та ідентифікації на об'єкті дала збій, тож перехопити безпілотник не вдалося. Пілота дрона теж не знайшли.