Військові США продовжують прибувати до Польщі: епічні кадри
Джерело:твітер Mariusz Błaszczak
До Польщі увечері у неділю, 6 лютого, прибули військові зі США. Новину повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
За словами Блащака, це – солдати з 82-ї повітрянодесантної бригади. Скільки точно військових прибули до Польщі увечері 6 лютого – наразі невідомо.
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Ще кілька американських солдатів з 82-ї повітрянодесантної дивізії висадилися у Жешуві,
– заявив Блащак.
Військові зі Штатів почали прибувати 6 лютого. Перший літак приземлився у Жешуві 5 лютого. солдати дислокуватимуться неподалік від кордону з Україною.
Рішення скерувати військових США до Східної Європи ухвалив Джо Байден. Це відбулося на тлі скупчення російських військ біля кордонів України.
Військові США продовжують прибувати до Польщі / твітер Mariusz Błaszczak
Літак приземлився у Польщі / твітер Mariusz Błaszczak
Американські військові прибули до Німеччини
- Військові зі Штатів прибули до Німеччини 4 лютого. Вони висадилися у Вісбадені.
- На території країни створять штаб Об'єднаної оперативної групи для підтримки десантників, призначених для перекидання в Польщу.
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Допис Mariusz Błaszczak:
Kolejni amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej wylądowali w Rzeszowie.