Військові США продовжують прибувати до Польщі: епічні кадри

До Польщі увечері у неділю, 6 лютого, прибули військові зі США. Новину повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами Блащака, це – солдати з 82-ї повітрянодесантної бригади. Скільки точно військових прибули до Польщі увечері 6 лютого – наразі невідомо.

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Ще кілька американських солдатів з 82-ї повітрянодесантної дивізії висадилися у Жешуві,

– заявив Блащак.

Військові зі Штатів почали прибувати 6 лютого. Перший літак приземлився у Жешуві 5 лютого. солдати дислокуватимуться неподалік від кордону з Україною.

Рішення скерувати військових США до Східної Європи ухвалив Джо Байден. Це відбулося на тлі скупчення російських військ біля кордонів України.



Військові США продовжують прибувати до Польщі / твітер Mariusz Błaszczak



Літак приземлився у Польщі / твітер Mariusz Błaszczak

Американські військові прибули до Німеччини

Військові зі Штатів прибули до Німеччини 4 лютого. Вони висадилися у Вісбадені.

На території країни створять штаб Об'єднаної оперативної групи для підтримки десантників, призначених для перекидання в Польщу.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Допис Mariusz Błaszczak:

Kolejni amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej wylądowali w Rzeszowie.