Воїни ССО підсмажили окупантів в Кремінній: вражаюче відео
Джерело:Сили Спеціальних Операцій ЗСУ
Українські військові повільно, але впевнено просуваються вперед. Відтак, в районі міста Кремінна, що на Луганщині, українські розвідники вдало підсмажили позиції окупантів.
Як зазначають, воїни ССО натрапили на російських окупантів під час проведення спеціальної розвідки в районі Кремінної. Бійці спецпідрозділу відразу прийняли рішення вступити в бій.
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Українські захисники "давали на горіхи" росіянам
На відео видно, що у лісі поблизу Кремінної відбувається стрілянина між українськими бійцями та російськими загарбниками. Спершу воїни ССО дали відсіч стрілковою зброєю, а потім взялися і до мінометів.
У результаті бою наші захисники завдали вогневого ураження російським окупантам.
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Яка ситуація на Луганщині
- Нещодавно на Сватівському напрямку українські захисники знищили російський найсучасніший танк Т-90 "Прорив". У прокремлівських ЗМІ цей танк називають "вершиною танкобудівної думки".
- Військові Сил спеціальних операцій 16 січня показали, як зупиняють ворога поблизу Кремінної.
- Сергій Гайдай повідомив, що біля Кремінної та Сватового ситуація стабільна – наші війська просуваються вперед. Туди ворог постійно перекидає резерви. ЗСУ щодня героїчно протидіють цій навалі.
- Окупанти поблизу Кремінної переодягаються у форму ЗСУ. Роблять це, зокрема, вагнерівці.