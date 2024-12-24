Із "Щедриком" під ворожим вогнем: воїни ССО записали щемливе різдвяне відео

В Україні 25 грудня святкують Різдво. На честь цієї події спецпризначенці записали відео під легендарний "Щедрик", відроджений 120 років тому Миколою Леонтовичем у місті Покровськ.

У далекому 1919 році, коли більшовики підходили до Києва, у спробі врятувати націю Симон Петлюра відправляє до Європи капелу із легендарною щедрівкою. Тепер Україна знову протистоїть російській навалі. І під свистом куль і снарядів серця захисників розпалює та сама мелодія, передає 24 Канал із посиланням на ССО.

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"Щедрик" крізь віки супроводжував боротьбу українців

Воїни Сил спеціальних операцій наголосили, що сьогодні тисячі наших захисників і захисниць продовжують боротися в тяжких умовах, захищаючи наші мрії, свободу і культуру. Вони закликали доєднатися до боротьби – чи то зі зброєю в руках, чи добрим словом, чи підтримкою.

"Щедрик" об'єднує нас у любові та світлі незалежно від кордонів та відстаней. Нехай це буде символом того, що ми сильні разом,

– йдеться у підписі до різдвяного відео від ССО.

Щемливий сюжет від захисників: дивіться відео

До слова, українські захисники встановили різдвяну ялинку в місті Суджа, що на Курщині.