ЦАХАЛ заявив, що "помилково" вбив заручників ХАМАС у Газі

Ізраїльські військові продовжують операцію з ліквідації ХАМАС. На жаль, не минулося без жертв і серед заручників, яких утримувати бойовики у себе.

Про це розповів речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі. Він зазначив, що зранку 15 грудня під час боїв у північній частині Гази у Шеджаї ізраїльські військові помилково відкрили вогонь по заручниках.

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Їх сприйняли як загрозу

За словами Хагарі, ЦАХАЛ відповідає за "трагічний інцидент".

Це район, де солдати зіткнулися з багатьма терористами, в тому числі і з терористами-смертниками,

– додає він.

Він також назвав імена заручників:

Йотам Хаїм, котрого викрав ХАМАС з Кфар-Ази;

Самар Талалка, котрого викрали з Нір-Ама;

ім'я третього заручника не розголошували на прохання його рідних.

Його запитали, як заручники могли втекти з полону ХАМАС. На це Хагарі сказав, що військові припускають, що "троє втекли або були покинуті терористами, які утримували їх у полоні".

Хагарі у своїй заяві каже, що "після обстрілу, під час сканування й огляду, відразу виникла підозра щодо особи загиблих, і їхні тіла швидко передали на експертизу в Ізраїль, де заручників ідентифікували".

Це сумна і болюча подія для всіх нас, і ЦАХАЛ несе відповідальність за все, що сталося,

– каже він.

Хагарі додав, що ЦАХАЛ негайно розпочав розслідування інциденту.

"Це трагічна подія, яка сталася в зоні бойових дій, де в останні дні і сьогодні війська зіткнулися з багатьма терористами і вели запеклі бої", – наголосив він.

За його словами, у деяких випадках військові зіткнулися з терористами-смертниками, а також нападами, в яких сили Ізраїлю намагалися заманити у засідку. Він зауважив, що незабаром після трагічного інциденту сталося ще одне зіткнення з бойовиками поблизу місця події.

Хагарі додав, що ЦАХАЛ усе ще працює над "збором фактів і з'ясуванням деталей інциденту". Водночас сухопутні війська отримали нові протоколи ідентифікації заручників, "щоб зробити все, щоб запобігти повторенню подібних трагічних подій".

Він зазначив, що армія оборони Ізраїлю висловлює глибоку скорботу у зв'язку з катастрофою, а також поділяє горе сімей.