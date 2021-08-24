Військові відправили на окуповані території українські прапори: захопливе відео

До Дня Незалежності українські військові впустили у небо українські прапори з синьо-жовтими кульками. Вони сподіваються, що стяги побачать на окупованих територіях.

До ініціативи долучились не лише військові, а й волонтери Луганської та Донецької області. У мережі опублікували відео.

До теми Як проходить День Незалежності у різних містах України

Прапори випустили з:

Гранітного;

Світлодарську;

Новотроїцького;

КПВВ "Щастя";

Пісків;

двічі – з Кам'янки.

Військові та волонтери впустили у небо синьо-жовті стяги: відео

Куди полетіли прапори

Кожен стяг відпускали у певному напрямку. Зокрема, у такі населені пункти:

Горлівку;

Донецьк;

Старомихайлівку;

Докучаєвськ;

Ясинувату;

Новоазовськ;

Луганськ.

Україна святкує 30-річчя Незалежності. У Києві відбувся масштабний військовий парад , також був проліт авіації.

Дивіться відео з військового параду у Києві:

Текст публікації телеграм-каналу "Останній Блокпост":

До Дня Незалежності українські військові та волонтери Луганської та Донецької області відправили до окупованих територій українські стяги.

Прапори були запущені з Гранітного, Світлодарську, Новотроїцького, з КПВВ Щастя, Пісків та 2 рази з Кам'янки.

Відео від підписника каналу.