Військові відправили на окуповані території українські прапори: захопливе відео

24 серпня 2021 , 15:18
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Джерело:

телеграм-канал "Останній Блокпост"

До Дня Незалежності українські військові впустили у небо українські прапори з синьо-жовтими кульками. Вони сподіваються, що стяги побачать на окупованих територіях.

До ініціативи долучились не лише військові, а й волонтери Луганської та Донецької області. У мережі опублікували відео.

До теми Як проходить День Незалежності у різних містах України

Прапори випустили з:

  • Гранітного;
  • Світлодарську;
  • Новотроїцького;
  • КПВВ "Щастя";
  • Пісків;
  • двічі – з Кам'янки. 

Військові та волонтери впустили у небо синьо-жовті стяги: відео

Куди полетіли прапори

Кожен стяг відпускали у певному напрямку. Зокрема, у такі населені пункти:

  • Горлівку;
  • Донецьк;
  • Старомихайлівку;
  • Докучаєвськ;
  • Ясинувату;
  • Новоазовськ;
  • Луганськ.
Довідка. Україна святкує 30-річчя Незалежності. У Києві відбувся масштабний військовий парад, також був проліт авіації.

Дивіться відео з військового параду у Києві:

Текст публікації телеграм-каналу "Останній Блокпост":

До Дня Незалежності українські військові та волонтери Луганської та Донецької області відправили до окупованих територій українські стяги.

Прапори були запущені з Гранітного, Світлодарську, Новотроїцького, з КПВВ Щастя, Пісків та 2 рази з Кам'янки.

Відео від підписника каналу.

Автор: Тетяна Пасічник