Бійці відстежили шлях до секретної бази росіян: у Forbes розповіли про унікальну операцію

Оператори безпілотників із 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Кара-Даг" за оптоволоконними кабелями відстежили шлях до прихованої бази росіян. Після цього військові вдарили по ній безпілотниками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes. Зазначається, що оператори бригади "Кара-Даг" полювали на групу російських безпілотників на півдні від села Водяне, що на Донеччині.

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Як бійці відстежили шлях до бази за кабелями

Українські військові провели унікальну операцію у день переговорів США та Росії у Саудівській Аравії 18 лютого або незадовго до цього.

У Forbes зазначили, що Україна має менше військ і менше артилерії, ніж Росія, але водночас наша країна має перевагу в безпілотниках. За словами журналістів, щоб зберегти цю тенденцію, українцям необхідно зупинити будь-які спроби росіян посилити власні роботизовані можливості.

У той день українські військові помітили відблиски оптоволоконних кабелів, які фактично показали шлях бійцям.

Вони прослідували за волокнами, що відбивають сонячне світло, назад до прихованої бази російської команди серед засніжених будівель і вразили російських операторів безпілотниками,

– розповіли у Forbes.

Журналісти заявили, що це була "тактична перемога зі стратегічним посилом" – Америка може вклонитися Росії, але Україна цього робити не зобов'язана.

До слова, раніше офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів, що росіяни дедалі частіше застосовують дрони на оптоволокні на фронті й ця "новинка" викликає занепокоєння. Все через те, що ці безпілотники дають можливість точніше контролювати політ.